Starmer sier sosiale medier har ansvar for å hindre feilinformasjon

– Sosiale medier må overholde lovverk som har til hensikt å hindre spredning av opphissende desinformasjon, uttalte Starmer på en pressekonferanse etter et møte med britiske politiledere torsdag.

– Det er også en forbrytelse og det skjer på deres premisser, sa Starmer videre.

Han sa at spredningen av desinformasjon har skutt fart på nettet og at dette har utløst to kvelder med voldelige sammenstøt i engelske byer.

I møtet i Downing Street torsdag sa Starmer at han støtter politiets innsats for å slå ned på volden.

– Dette er ikke noen protest. Dette er voldelig uorden som det trengs tiltak mot, sa Starmer til politilederne.

– Denne regjeringen støtter politiet, sa statsministeren.

En 17 år gammel gutt er varetektsfengslet, siktet for drap og drapsforsøk etter mandagens knivangrep i nordengelske Southport.

Politiet mener at det er høyreekstreme som står bak protestene. I sosiale medier florerer rykter om at personen bak Southport-angrepet var en radikal islamistisk migrant, noe politiet avviser.

Den pågrepne er født i Cardiff i Wales og har foreldre med bakgrunn fra Rwanda.

– Når det gjelder ytre høyre så er dette koordinert og det er gjort med overlegg, sa Starmer på pressekonferansen.

– Dette er ikke bare en protest som har kommet ut av kontroll. Det er en gruppe individer som er innstilt på å være voldelige, sa Starmer.

