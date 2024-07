Opptøyer ved moské i Southport etter knivangrepet

Hundrevis av ungdommer og menn samlet seg utenfor moskeen tirsdag kveld, skriver The Guardian.

En politibil skal ha blitt satt fyr på, ifølge det britiske nyhetsbyrået PA. Videoer i sosiale medier viser store flammer rundt kjøretøyet.

Det er mange politifolk på stedet.

Opprørspolitiet er utstyrt med skjold og forsøker å dytte demonstrantene tilbake. Steiner og flasker har blitt kastet mot politiet.

Tre barn ble drept i angrepet på et dansearrangement for barn i Southport mandag. Åtte barn er skadet, og tilstanden er kritisk for fem av dem. Også to voksne er kritisk skadet.

Den antatte gjerningspersonen er en 17 år gammel gutt som ble pågrepet rett etter knivangrepet.

Les også: Uro rundt Trumps «nummer to»:– Trodde ikke det var mulig (+)

Les også: Saras foreldre løy for 23 år siden. Nå vil UDI sende datteren ut av Norge

Les også: Eks-ambassadør til Dagsavisen: – Jeg har aldri sett noe lignende (+)