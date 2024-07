Meloni oppfordrer Israel til ikke å gå «i fellen» og svare på angrepet på Golanhøydene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Meloni forteller at hun er «veldig, veldig bekymret» for situasjonen i Libanon og faren for en eskalering av konflikten i Midtøsten. Hun ber Israel om å ikke gå i «fellen» og svare på lørdagens angrep.

På et offisielt besøk til Kina denne uken sa statsministeren at det internasjonale samfunnet burde oppfordre til tilbakeholdenhet. Hun ba Kina om å bidra og viste til landets bånd til Iran og Saudi-Arabia.

Lørdag ble en fotballbane i en landsby på de israelskokkuperte Golanhøydene truffet av et rakettangrep som drepte tolv barn og unge mellom 10 og 20 år gamle. Israel mener at det er Hizbollah som står bak.

Etter angrepet sa Israels utenriksminister Israel Katz til nettstedet Axios at det nå nærmer seg fullskala krig med Hizbollah og Libanon. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har avlyst resten av programmet på sitt besøk i USA. Nå frykter mange at konflikten i regionen kan eskalere, deriblant utenriksminister Barth Eide.

Les også: Midtøsten-ekspert om nytt angrep: – Den okkuperte befolkningen blir rammet

Les også: USA: Over halvparten ønsker mindre innvandring (+)