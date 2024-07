EU-uro over ungarske visumlettelser for russere

Bekymringen kommer fram i et brev Manfred Weber, som leder sentrum-høyre-gruppen EPP, har skrevet til EU-president Charles Michel.

Denne måneden utvidet Ungarn et program som lar utlendinger jobbe i landet uten sikkerhetsklarering, til også å omfatte russere og belarusere. De kan også ta med seg familien, og de regnes ikke som gjestearbeidere eller som del av nasjonale kvoter for arbeidsinnvandring. Tillatelsen gis for to år, men kan fornyes.

– Dette kan skape alvorlige smutthull for spionasjeaktiviteter og utgjøre en alvorlig trussel mot rikets sikkerhet, skriver Weber i brevet, som først ble omtalt av Financial Times.

– Denne ordningen kan også gjøre det lettere for russere å bevege seg rundt i Schengen-området og omgå restriksjoner som er fastsatt i EU-loven, fortsetter den tyske gruppelederen.

Den ungarske regjeringen har ikke kommet med noen umiddelbar kommentar til brevet. Det har heller ikke staben til EU-presidenten.

Ungarn tok over formannskapet i EU denne måneden, og statsminister Viktor Orban skapte betydelig irritasjon i flere EU-land da han startet perioden med å besøke Russland og diskutere muligheten for en fredsavtale for Ukraina med president Vladimir Putin.

