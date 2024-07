FBI: Trump ble truffet av kule

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I en uttalelse fredag ønsker den føderale politimyndigheten å klargjøre hva som skjedde, etter at det har rådet forvirring og motstridende meldinger i nesten to uker siden hendelsen under valgmøtet i Butler i delstaten Pennsylvania.

– Det som traff tidligere president Trump i øret, var en kule, enten hel eller delt i mindre biter, avfyrt fra den avdødes gevær, heter det i en uttalelse.

Tidligere i uka kunne det virke som FBI-sjef Christopher Wray sådde tvil om hvorvidt Trump faktisk hadde blitt truffet av en kule. Wray opplyste i en komitéhøring i Kongressen at en ikke visste om Trump ble truffet av en kule eller av splinter.

Trump svarte med å slå fast at skaden i øret verken skyldtes splinter eller glass, men en faktisk kule.

Fram til uttalelsen fredag har føderale politimyndigheter som deltar i etterforskningen, inkludert FBI og livvakttjenesten Secret Secret, avvist å komme med informasjon om hva som ga Trump skadene. Trumps valgkampapparat har også avvist å frigi legejournaler fra sykehuset som først behandlet presidentkandidaten.

Den antatte gjerningsmannen, 20 år gamle Thomas Matthew Crooks, ble skutt og drept av Secret Service-agenter på stedet. En av tilhengerne i publikum ble drept og to andre såret, men Trump kom selv fra hendelsen i god behold.

