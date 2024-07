Ytterligere én mindreårig jente mistenkt for drap på 14-åring i Sverige

Det skal holdes et fengslingsmøte i Lunds tingrett fredag, opplyser aktor Tomas Olvmyr til P4 Malmöhus.

To 15 år gamle jenter er mistenkt i saken. Den tredje jenta som er mistenkt i saken, er under 15 år og dermed under kriminell lavalder, noe som betyr at hun ikke kan holdes strafferettslig ansvarlig.

To av de mistenkte jentene er allerede avhørt og har gitt opplysninger til politiet om hva som skjedde.

– Det har kommet noen innrømmelser om at de var involvert. De har fortalt oss bakgrunnen for det som skjedde og hvorfor det skjedde. Alle kjenner hverandre, har Olvmyr tidligere sagt til TT.

Det var natt til tirsdag at politiet fant en livløs 14 år gammel jente på et industriområde i Landskrona i Sverige under en rutinemessig patrulje. Politiet har tidligere opplyst til TT at jenta var utsatt for grov vold og at hun senere døde på sykehus.

Den drepte jentas mor har fortalt til TV4 Nyheterna at datteren hennes skulle møte noen venner til en pysjamasfest i Landskrona mandag.

