Biden og Netanyahu skal diskutere våpenhvile i Gaza

Biden tar imot Natanyahu til samtale i Det hvite hus torsdag. Deretter skal de to statslederne møte familiene til amerikanske gisler i Gaza.

Netanyahu skal også møte visepresident Kamala Harris, som trolig vil bli Demokratenes presidentkandidat, under besøket i Det hvite hus.

Biden er stadig president i USA, til tross for at han søndag varslet at han trekker seg som presidentkandidat. Han vil skjerpe presset på Israel for å fortgang i forhandlingene om en våpenhvile, til tross for at hans posisjon som avtroppende president kan begrense hans innflytelse over den israelske statsministeren.

En høyt rangert tjenesteperson i den amerikanske regjeringen sier til AFP at forhandlingene om våpenhvile er i sluttfasen og at en avtale trolig kan ferdigstilles i løpet av kort tid. Gislenes skjebne er et nøkkelpunkt i forhandlingene i Doha.

I sin tale til kongressen onsdag sa Netanyahu at han ikke ønsket å gjøre territorielle krav på Gaza etter krigen, men at Israel må ha forsikringer om trygge grenser. Netanyahu takket også Biden gjentatte ganger for den amerikanske støtten til Israel.

Netanyahu drar fredag videre til Florida der han skal treffe ekspresident Donald Trump på hans eiendom Mar-a-Lago. Ifølge Politico var det Netanyahu som tok initiativ til møtet.

