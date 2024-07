New Zealand: 200.000 unge og sårbare mishandlet de siste 70 årene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Rapporten ble lagt fram onsdag. Der heter det at nesten hvert tredje barn eller sårbare person i voksen alder i omsorg mellom 1950 og 2019 opplevde en eller annen form for misbruk.

– Dette er en mørk og sørgelig dag i New Zealands historie som samfunn og land, sa statsminister Christopher Luxon på en pressekonferanse.

Rapporten viser at folk som tilhører urbefolkningen maori har vært mer utsatt for mishandling enn andre etnisiteter. I årene mellom 1950 og 1980 var et uforholdsmessig antall maorier plassert i statlige omsorgsinstitusjoner.

En offisiell beklagelse kommer 12. november, opplyser Luxon. I tillegg skal det jobbes for å finne ut hvor mye ofrene vil få i erstatning.

Rapporten er utarbeidet av en granskingskommisjon nedsatt av regjeringen i 2018. Kommisjonen anbefaler 138 tiltak, blant annet at New Zealand bør opprette en egen politienhet for å etterforske og straffeforfølge overgrep og omsorgssvikt på omsorgsinstitusjoner.