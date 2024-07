Nær 1200 pågrepet og 174 drept i protestene i Bangladesh

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Blant de døde er det både studenter som deltok i demonstrasjonene og flere politibetjenter, skriver nyhetsbyrået. Antallet drepte er basert på opplysninger fra politi og sykehus.

Protestene rettet seg mot et kvotesystem som gjorde at 30 prosent av alle offentlige stillinger i landet var forbeholdt familiemedlemmer av dem som kjempet i uavhengighetskrigen mot Pakistan i 1971. Landets høyeste domstol har slått fast at dette systemet er ulovlig, men det blir ikke helt opphevet.

Studentorganisasjonen som har ledet demonstrasjonene, innstilte protestene i 48 timer mandag. Et portforbud er innført og soldater utplassert over hele Bangladesh, og informasjonsflyten er begrenset av at internettforbindelsen ble kuttet på landsbasis.

