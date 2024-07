Politico: Netanyahu ønsker å møte Trump

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Representanter for Netanyahu og Trump har møttes i flere dager for å vurdere et møte, men Trump har ennå ikke tilkjennegitt om han vil møte den israelske statsministeren, ifølge Politico.

Netanyahu satte mandag kursen mot USA for å holde det kontoret hans kaller «en svært viktig tale» i Kongressen senere i uken.

Flere ledende demokrater vil boikotte talen, men et planlagt møte med president Joe Biden finner sted, selv om Biden søndag kunngjorde at han trekker seg fra valget til høsten.

Netanyahus besøk har vært planlagt lenge og kommer på et tidspunkt der forholdet mellom landene er anstrengt som følge av den israelske krigføringen i Gaza.

USA har i flere måneder forsøkt å overtale Israel til å bli med på en våpenhvile på Gazastripen, uten å lykkes.

Les også: Netanyahu møter Biden i Washington onsdag

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)