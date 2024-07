Snaue marginer i votering om Ursula von der Leyens EU-framtid

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det nyvalgte parlamentet skal stemme over medlemslandenes ønske om å gi von der Leyen en ny femårsperiode som leder av kommisjonen. Dagen før avstemningen sa flere representanter at de ikke hadde bestemt seg.

Regjeringene i de 27 medlemslandene støtter hennes kandidatur. 65-åringen må ha minst 361 stemmer, halvparten av representantene. Får hun ikke det, blir unionen kastet ut i en lederkrise som det kan ta lang tid å løse.

Det er ingen utfordrere eller plan B. Støtte fra hennes egen partigruppe EPP, sosialistene og de liberale vil på papiret gi henne 401 stemmer, men avstemningen er hemmelig, og flere delegater er ventet å bryte med partigruppen de tilhører.

Da hun ble innsatt i 2019, trengte von der Leyen 374 stemmer og endte med 383, et meget snaut flertall.

Tilhengerne sier den tyske politikeren står for stabilitet og forutsigbarhet i en tid med krig i Ukraina, presidentvalg i USA og et stadig mer offensivt Kina. Kritikerne blant de konservative og grønne sier at hun ikke har levert på områder som migrasjon og klima.

