USAs justisdepartement anker avvisning av dokumentsaken mot Trump

Dommer Aileen Cannon, som ble utnevnt til jobben av Trump, har konkludert med at spesialetterforsker Jack Smith, som ledet påtalemyndighetens sak, ble ulovlig utnevnt til sin rolle og dermed ikke hadde myndighet til å ta ut tiltale.

Dokumentsaken dreier seg om Trumps håndtering av hemmeligstemplede dokumenter. At domstolen i Florida nå avviser saken, anses som nok en stor juridisk seier for Trump, som kjemper om en retur til Det hvite hus i presidentvalget i USA.

Avgjørelsen kommer kun noen dager etter attentatet mot Trump, og kun rundt to uker etter at USAs høyesterett konkluderte at ekspresidenten ikke kan straffeforfølges for handlinger han gjorde som president, kun som privatperson.

Trolig anke

Mandag kveld sier en talsperson for Smith at departementet kommer til å anke avvisningen av saken. De sier beslutningen går på tvers av vurderinger gjort av samtlige domstoler som har behandlet spørsmålet tidligere. De har gjentatte ganger slått fast at departementet kan utnevne spesialetterforskere i saker som er politisk sensitive.

Cannons kjennelse kan likevel så tvil om sakens framtid.

Spesialetterforsker Smith leder også straffesaken mot Trump i en domstol i Washington, der ekspresidentens forsøk på å omgjøre valgresultatet i 2020 er fokus, men Trumps advokater har ikke kommet med et lignende juridisk fremstøt der.Smith tok ut tiltale mot Trump etter at den tidligere presidenten tok med seg dokumenter fra Det hvite hus som han angivelig ikke hadde lov til å ta med seg. Disse skal ha blitt ulovlig oppbevart på Trumps private eiendom i Mar-a-Lago etter at han tapte valget og ikke lenger var president.

Bestrider påstandene

Trumps advokater har lenge forsøkt å få omgjort avgjørelsen til riksadvokat Merrick Garland fra 2022 om å utnevne Smith til å lede etterforskningen av ekspresidenten. De hevder utnevnelsen bryter med den amerikanske grunnloven.

Smiths advokater bestrider disse påstandene og hevder det er godt etablert praksis å bruke spesialetterforskere i saker som omhandler politisk sensitive etterforskninger.

Kjennelsen er den siste og mest konsekvente i en rekke avgjørelser fra Cannon som favoriserer Trumps forsvar og uttrykker skepsis til påtalemyndighetens oppførsel. Dommeren har tidligere utsatt en rettssak mot Trump på ubestemt tid for å vurdere hans juridiske utfordringer.

Trump langer ut

Trump kommenterer avgjørelsen på sitt eget sosiale medium, Truth Social.

– Avvisningen av den lovløse tiltalen i Florida er bare det første skrittet. Nå bør all heksejakten mot meg stanses, skriver Trump med henvisning til en rekke pågående rettssaker mot ham.

Han skriver også at nasjonen fortsetter å forene seg etter den skrekkelige hendelsen lørdag.

