EU-ledere boikotter møter med Orban

– I lys av nylige hendelser ved starten av Ungarns presidentskap har presidenten bestemt at kommisjonen kun skal representeres av embetspersoner, skriver talsperson Eric Mamer for EU-kommisjonen på X.

Den svært uvanlige beslutningen kommer kun 15 dager etter at Ungarn tok over det halvårlige presidentskapet i EU. Beslutningen skal kun gjelde uformelle møter arrangert av Ungarn. Den innebærer at toppledere som kommisjonspresident Ursula von der Leyen ikke vil delta på møtene.

Ungarns statsminister Viktor Orban skapte furore i Brussel med sine uannonserte reiser til både Russland og Kina, som han kalte for en fredsturné. Orban har også besøkt Ukraina og USA den siste tiden.

Ungarns europaminister Janos Boka langer ut mot EU-kommisjonen etter avgjørelsen.

– Kommisjonen kan ikke velge og vrake når det kommer til hvilke institusjoner og medlemsland den vil samarbeide med, sier Boka.

