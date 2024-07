Dansk påtalemyndighet krever utvisning av mannen som slo statsministeren

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

39-åringen bør også få innreiseforbud i seks år, mener påtalemyndigheten.

Mannen er tiltalt for å ha slått eller dyttet statsministeren hardt i overarmen mens hun gikk ned en gate i København på vei til en kaffeavtale med en venninne. Han har nektet straffskyld, og tidligere har politiet uttalt at de ikke tror det dreier seg om et planlagt angrep på statsministeren.

Likevel påstår aktor at angrepet hadde bakgrunn i statsministerens «lovlige ytringer i den offentlige debatten».

Samtidig har mannen en forhistorie som også inngår i påtalemyndighetens påstand. Han er tiltalt for to tilfeller av databedrageri, samt tre tilfeller av blotting og ett tilfelle av at han befølte en kvinne.

Les også: Disse kan bli Trumps visepresident (+)

Les også: Mener Wolt gjemmer seg bak uføretrygdede (+)

Les også: Synnøve Vereide Trampe: Kvinner kan velge og vrake. Menn kan velges – eller vrakes (+)