Demokratene tvinges til å endre strategi etter Trump-attentat

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kort tid etter attentatet i Pennsylvania lørdag var Bidens kampanjestab i full gang med å trekke tilbake TV-reklamer og stanse annen valgkampkommunikasjon.

Blant annet stanses alle henvisninger til dommen i New York mot Trump i den såkalte hysjpengesaken som har vært et hovedtema for demokratene.

I stedet for å angripe Trump i dagene framover kommer Bidens kampanje til å framheve Bidens konsekvente fordømmelse av politisk uro, inkludert Gaza-protestene på landets universiteter, sier flere rådgivere.

Bidens rådgivere hadde håpet å dempe presset mot Biden om å trekke seg, ved å skjerpe fokuset på faren som Biden sier at Trump utgjør mot demokratiet og abortrettigheter, i tillegg til Trumps falske påstander om at han tapte forrige valg.

– Dette endrer at. Det blir mye vanskeligere å rette skytset mot Trump, sier en medarbeider i kampanjestaben.

Blant annet vurderer presidentens stab å droppe et besøk til Texas på mandag, der Biden skulle hylle borgerrettslovene fra 60-tallet og samtidig kritisere Trumps angrep på innvandrere og USAs mangfold.

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt

Les også: Disse kan bli Trumps visepresident (+)

Les også: Mener Wolt gjemmer seg bak uføretrygdede (+)