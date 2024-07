Beverly Hills-stjernen Shannen Doherty er død

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er skuespillerens agent, Leslie Sloane, som bekrefter dødsfallet overfor People Magazine.

– Den hengivne datteren, søsteren, tanten og vennen var omgitt av sine kjære og hunden sin Bowie. Familien ber om at deres privatliv respekteres i sorgen, skriver Sloane til magasinet.

Doherty opplyste selv tidlig om at hun ble rammet av brystkreft i 2015 og fikk behandling da. I 2020 fortalte hun om tilbakefall med spredning og at hun på nytt fikk behandling for kreft.

Shannen Doherty er mest kjent for sine roller som Brenda Walsh i «Beverly Hills, 90210» og som Prue Halliwell i «Charmed». Hun var født i Memphis i Tennessee, men flyttet med familien til Los Angeles som sjuåring. Tre å senere debuterte hun i serien «Father Murphy».

Hun spilte blant annet også i serien «Charmed» og skrekkfilmen «Almost Dead».

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt

Les også: Disse kan bli Trumps visepresident (+)