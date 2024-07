To pågrepet etter bombealarm på Stockholm sentralstasjon

Avisen Aftonbladet skriver at de to skal ha båret en termosbombe. De pågrepne er en mann og en kvinne som er i 30-årene. Ifølge avisen skulle de to levere gjenstanden til en annen svensk by. Det ble også funnet noe narkotika og en kniv.

De er begge på sannsynlig grunnlag mistenkt for brudd på loven om brannfarlige og eksplosive stoffer, grovt brudd og planlegging av grov allmennfarlig ødeleggelse.

– De mistenkte avhøres i løpet av i dag, sammen med sine forsvarere, sier aktor Carolina Frohm i en pressemelding.

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt

Les også: Disse kan bli Trumps visepresident (+)

Les også: Mener Wolt gjemmer seg bak uføretrygdede (+)