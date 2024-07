Prognoser spår valgseier til venstresiden i Frankrike

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Venstrealliansen Ny folkefront (NFP) leder på prognosene fra fire ledende meningsmålingsinstitutter med 172–215 seter i nasjonalforsamlingen.

President Emmanuel Macrons sentrumsblokk kom foran Marine Le Pens Nasjonal samling (RN) i kampen om andreplassen med 150–180 seter, ifølge prognosene. Tallene for RN viser et lavere antall seter enn hva som var forventet i forkant, og de ligger an til 115–155 seter.

Første runde av valget til ny nasjonalforsamling ble holdt 30. juni.

Nasjonalforsamlingen har 577 seter. For å få flertall trengs dermed 289 mandater, noe ingen av partigruppene ser ut til å få.

---

Fakta om venstrealliansen NFP i Frankrike

* Ny folkefront (Nouveau Front populaire, NFP) er en partiallianse på venstresiden i Frankrike.

* Det tidligere regjeringspartiet Sosialistpartiet (PS) har slått seg sammen med det nå større og venstreradikale partiet Ukuelige Frankrike (LFI). I alliansen inngår også blant andre De grønne (EELV) og Kommunistpartiet (PCF).

* Har ikke utpekt statsministerkandidat. Fikk 28 prosent av stemmene og kom på andre plass bak ytre høyresiden i første valgrunde.

* Ligger an til å vinne andre valgomgang med mellom 172 og 215 mandater i nasjonalforsamlingen, ifølge prognoser fra fire ledende meningsmålingsinstitutter rett etter at valglokalene stengte.

---

Melenchon sier venstresiden er klar til å regjere. (Aurelien Morissard/AP)

Melenchon sier venstresiden er klar til å regjere

Ytre venstre-leder Jean-Luc Mélenchon mener president Emmanuel Macron må be venstresiden danne regjering etter at prognoser viser valgseier til hans allianse.

Melenchons venstreradikale parti Ukuelige Frankrike (LFI) er største parti i venstrealliansen Ny folkefront (NFP). NFP får ifølge prognoser fra ledende meningsmålingsinstitutter flest mandater i nasjonalforsamlingen i valget.

---

Fakta om prognoser fra valget i Frankrike

Prognoser fra fire ledende meningsmålingsinstitutter i Frankrike etter andre omgang i valget på ny nasjonalforsamling.

* Venstreorienterte Ny folkefront (NFP): 172–215 mandater

* Emmanuel Macrons sentrumsallianse Ensemble: 150–180 mandater

* Ytre høyrepartiet Nasjonal samling (RN) og deres allierte: 115-155 mandater

---