Russland hevder utskytingsramper for Patriot-luftvern truffet av russiske raketter

Angrepet fant sted i havneområdet Juzjne, ifølge det statlige nyhetsbyrået Tass, som har det russiske forsvarsdepartementet som kilde.

Det ukrainske forsvaret opplyser på Telegram at to iskanderraketter ble avfyrt fra Russland, men de sa først ingenting om hvor de landet.

Sjefen for det ukrainske luftforsvaret, Mykola Olesjtsjuk, avviste senere at Patriot-systemet var rammet og fortalte at russerne traff et falskt Patriot-system som er utplassert for å lure angriperne.

Han la til at falske fly ble truffet av russiske raketter onsdag.

Ukraina har ved andre anledninger vist fram billige etterligninger av dyre vestlige forsvarssystemer og fly som russerne er ute etter å ødelegge.

– Takk til dem som hjelper til med å bygge lurefly og lureforsvarssystemer av god kvalitet. Fienden har nå færre iskanderraketter, mens vi skal utplassere flere lokkevåpen, sa han.

Ukrainas militære sier for øvrig at ukrainsk luftvern skjøt ned samtlige 13 droner som Russland skjøt mot landet i sitt siste angrep.

Les også: Det går mot store utskiftninger: Profilene faller fra (+)

Les også: Suget etter agurknyheter

Les også: For syk til å jobbe? Slik er veien til uføretrygd (+)