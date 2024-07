Produsenten bak «Titanic» og «Avatar» er død

Dødsfallet ble kunngjort av Alan Bergman, medstyreleder i Disney Entertainment, i en uttalelse lørdag.

Dødsårsaken er ikke oppgitt.

– En visjonær

– Jon var en visjonær, hvis ekstraordinære talent og lidenskap brakte noen av de mest uforglemmelige historiene til kinolerretet. Hans bemerkelsesverdige bidrag til filmindustrien har satt uslettelige spor, og han vil bli dypt savnet, sier Bergman.

– Han var en ikonisk og suksessrik produsent og enda bedre som menneske, og han var en sann naturkraft som inspirerte alle rundt seg, uttaler medstyrelederen videre.

Landau begynte sin karriere i filmbransjen som produksjonsleder på 1980-tallet. Etter hvert steg han i gradene, og han var blant annet medprodusent på «Kjære, jeg krympet barna» og «Dick Tracy».

Elleve Oscar-priser

Han var produsent for «Titanic», som kom ut i 1997 og vant hele elleve Oscar-priser, inkludert for beste film.

– Jeg kan ikke spille skuespill, jeg kan ikke komponere og jeg kan ikke lage visuelle effekter, så jeg antar det er derfor jeg produserer, sa Landau da han mottok Oscar-prisen sammen med regissør James Cameron.

Samarbeidet med Cameron ga også en annen av filmhistoriens største kassasuksesser, «Avatar», i 2009. Dette er fortsatt tidenes mest innbringende film. De to sto også for oppfølgeren, «Avatar: The Way of Water», i 2022. Den innehar tredjeplassen på den samme lista, der «Titanic» er nummer fire.

– Trodde på kinodrømmen

– Jon Landau trodde på kinodrømmen. Han trodde på at film er den ultimate menneskelige kunstformen, og for å lage filmer må du aller først være et menneske selv, sier James Cameron i en uttalelse gjengitt av The Hollywood Reporter.

– Han vil bli husket like mye for sitt storsinn som for filmene i seg selv, legger regissøren til.

Det er planlagt ytterligere to Avatar-filmer, den første med utgivelse i 2025.

Jon Landau etterlater seg kona Julie, som han hadde vært gift med i nesten 40 år.

