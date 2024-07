Guvernør: Biden-avgjørelse kan komme innen noen dager

Guvernøren var blant dem som nylig deltok i et møte med Biden. Familien hans har kjent presidenten i årevis etter at konas onkel delte rom med Biden under collegeutdanningen.

Til nyhetsbyrået AP sier Green at han tror Biden – hvis han bestemmer seg for å ikke stille til gjenvalg – vil peke på visepresident Kamala Harris som sin erstatter.

– Jeg tror at presidenten forblir i valgkampen med mindre han føler at den ikke er mulig å vinne, eller at han føler at han må høre på andre stemmer i sin indre krets som sier at han ikke skal stille. Hvis presidenten hadde følt at han ikke var klar for det, vil han trekke seg, sier Hawaii-guvernøren.

– Vi kommer trolig til å få vite i løpet av de neste dagene hva presidenten tenker om dette, fortsetter han.

– Står ved presidentens side

Biden har gjentatte ganger insistert på at han forblir i valgkampen. Men etter en dårlig debattinnsats mot Donald Trump nylig har flere stilt spørsmål ved den sittende presidentens evner.

Biden forklarte i et ABC-intervju lørdag at han var kraftig forkjølet og hadde det forferdelig under debatten. Flere demokratiske partifeller har oppfordret han til trekke seg fra valgkampen, men Biden viser til at han har støtte fra andre, særlig guvernører.

Josh Green jobbet som lege før han ble guvernør. Han trekker fram at alle har foreldre eller besteforeldre som har øyeblikk som ikke er bra, eller der de ikke klarer å uttrykke seg klart – men at deres erfaring, visdom og rolle i familien gjør at de ikke blir avskrevet.

– Derfor står jeg ved presidentens side inntil han ber meg gjøre noe annet, sier guvernøren.

– Lynne er viktigere enn alder

Green påpeker at Donald Trump er bare tre år yngre enn 81-årige Biden. Men lynne er viktigere enn alder, understreker guvernøren.

– Disse to må besitte kodene til atomvåpen. Jeg vil ikke ha noen som tvitrer midt på natta og raser mot andre land. Det er ikke bra. Dette problemet har vi ikke med president Biden, sier Green.

