Enda en måling spår at Nasjonal samling ikke får rent flertall

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge målingen som OpinionWay har gjort for avisen Les Echos, vil partiet ledet av Marine Le Pen få mellom 205–230 av plassene i nasjonalforsamlingen etter søndagens valg.

Samtidig vil venstre-alliansen NFP få mellom 145–175 plasser, mens president Emmanuel Macrons sentrumsblokk få mellom 130–162 plasser.

For å få flertall i nasjonalforsamlingen, trenger et parti eller en allianse å vinne 289 plasser.

Torsdag viste to målinger det samme, nemlig at RN vil gjøre et sterkt valg, men trolig ikke kommer til å ende med rent flertall.