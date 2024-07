Britisk krigsskip skal bistå under orkanen Beryl

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Storbritannias forsvarsdepartement sier at krigsskipet HMS Trent skal bidra til å støtte hjelpearbeidet etter kraftige stormer som har blåst over øyene. Det har med seg et hjelpemannskap på nærmere 50 stykker som skal hjelpe lokalsamfunnet som er berørt av både flom og stormskader.

Ti liv har til nå gått tapt etter orkanen Beryls herjinger i Grenada, Sankt Vincent og Grenadinene og Venezuela. Uværet ble tidligere klassifisert som kategori 5 og kan blåse opp mot 250 kilometer i timen.

Caymanøyene er et selvstyrende oversjøisk territorium som tilfører Storbritannia. Kong Charles sier i en uttalelse at han er trist over ødeleggelsene som har blitt forårsaket der. Prins William og prinsesse Kate skal etter planen donere privat til hjelpearbeidet.

På Jamaica har de store lufthavnene vært stengt siden onsdag. Onsdag kveld var nesten 1000 jamaicanere evakuerte i krisesenter. I Venezuela ble 8000 hus skadet og på en av øyene på Sankt Vincent og Grenadinene er mer enn 90 prosent av alle bygninger ødelagt.

Langs Mexicos kyst har den mexicanske marinen begynt å advare turister på både spansk og engelsk om den kommende orkanen.

Allerede onsdag begynte statsansatte å flytte skilpaddeegg i påvente av orkanen. Flere havskilpaddearter legger eggene sine i sanden i og rundt Cancún, der nyklekkede skilpadder noen uker senere krabber ut i havet. Vanligvis blir folk bedt om å ikke røre reirene, fordi sanden holder eggene ved idealtemperaturen for klekking.

