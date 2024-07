Trump med solid ledelse i ny meningsmåling fra New York Times

Målingen, som er gjennomført av avisen i samarbeid med Siena College, viser at 49 prosent av amerikanske velgere kommer til å stemme på Trump i det kommende presidentvalget.

Til sammenligning svarer 43 prosent av de spurte at de kommer til å stemme på Biden. Det er en endring på tre prosentpoeng i Trumps favør etter forrige ukes debatt mellom presidentkandidatene på CNN.

Ledelsen på seks prosentpoeng er også den største Donald Trump har hatt i en New York Times-måling siden 2015.

Bidens opptreden i debatten mot Trump har fått alarmen til å gå innad i partiet. Den siste tiden har flere av presidentens partifeller tatt til orde for at han skal tre til side i frykt for at han ikke skal klare å hamle opp med Trump i november.

Ifølge New York Times er Biden fullstendig klar over at han må gjøre en bedre framtoning enn under debatten for å klare å overbevise velgerne om fornyet støtte.

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om