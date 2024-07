Brannen er i området Kardamena. Turistene må imidlertid ikke reise fra øya, men evakueres til et tryggere sted, opplyser reiseaktøren til VG.

De skal tilbringe natten på et konferansesenter, for så å bli flyttet til et annet feriested. Det er snakk om seks nordmenn og et femtitalls svenske turister.

– Vi har kundenes sikkerhet som vår prioritering, sier Anne Mørk-Løwengreen i Tui til avisen.

– De blir flyttet til et område der det ikke er fare for skogbrannen.