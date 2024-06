De pågående vulkanutbruddene på Island kan fortsette i flere tiår

Vulkanutbruddene startet i 2021 på Reykjaneshalvøya, 55 kilometer sørvest for Reykjavik. Utbruddene var de første i området på 800 år.

Bare siden desember har det vært hele fem betydelige vulkanutbrudd hvor lava strømmet ut av store sprekker i jordens overflate – et fenomen som kalles vulkansprekk.

Forskere har analysert data fra de siste tre årene og gjort sammenligninger for å finne ut om utbruddene har kommet fra det samme magmakammeret dypt under jorden. Funnene avdekket at de stammer fra et sammenhengende underjordisk magmasystem.

Stor magmaansamling nede i dypet

Mellom ni og elleve kilometer ned ligger det en stor magmaansamling som strekker seg over ti kilometer i bredden, ifølge forskerne. Ansamlingen ble dannet mellom 2002 og 2020.

De siste årenes utbrudd kan være starten på en langvarig rekke med gjentatte vulkanutbrudd, mener forskerne. De kan ikke fastslå nøyaktig hvor lenge denne rekken vil vare, men den kan pågå i flere tiår, mener de.

Bygger diker for å beskytte hus

Islandske myndigheter har som følge av de hyppige utbruddene begynt å bygge diker for å beskytte utsatte bolighus og kritisk infrastruktur.

Årsaken til de mange vulkanene på Island er at øya ligger der to kontinentalplater møtes: Den nordamerikanske og den eurasiske. De glir svært sakte fra hverandre, og fra sprekken mellom dem strømmer det av og til smeltet stein opp fra dypet.

Utbruddene har for det meste skjedd i avstand til boliger og kritisk infrastruktur, men tettstedet Grindavik har gjentatte ganger vært utsatt den siste tiden.

