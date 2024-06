Danmark henter hjem F-35-fly fra USA

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Beslutningen skjer som følge av forsinkelse i levering av de nye danske kampflyene.

– Det er svært positivt at vi nå har funnet en løsning som gjør at forsinkelsene fra produsenten påvirker oss minst mulig, sier Danmarks forsvarsminister Troels Lund Poulsen i en pressemelding sent onsdag ettermiddag.

Det danske luftforsvaret er i gang med et generasjonsskifte og har i likhet med Norge valgt å bytte ut F-16 med kampflyet F-35.

