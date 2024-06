Kenyansk politi på plass i Haiti for å delta i kampen mot gjengene

Kenyanernes ankomst skjer nærmere to år etter at Haiti ba om øyeblikkelig bistand for å stanse de voldelige gjengene som kontrollerer fire femdeler av hovedstaden og har drevet hundretusener på flukt. I mai ble hovedflyplassen gjenåpnet etter at gjengene hadde tvunget den til å stenge i nesten tre måneder.

Det er fjerde gang en utenlandsk militærintervensjon skjer i Haiti. Noen ønsker dem velkommen, mens andre minnes forrige FN-intervensjon i 2004–2017, som etterlot kolera og anklager om massevoldtekter.

Politi fra Kenya skal lede FN-styrken, men de skal få selskap fra politifolk fra Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benin, Jamaica og Tsjad. Totalt skal styrken utgjøre 2500 politifolk og koste 600 millioner dollar (6,36 milliarder kroner) i året. FN har imidlertid kun fått 18 millioner dollar i donasjoner til oppdraget hittil, samt at USA har lovet ytterligere 300 millioner.

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?