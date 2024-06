ICC utsteder arrestordre på russiske forsvarstopper

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sjojgu er tidligere forsvarsminister i Russland, mens Gerasimov er forsvarssjef i den russiske hæren.

ICC skriver at de to forsvarstoppene er siktet for å ha stått bak angrep mot sivile i Ukraina, samt angrep på ukrainsk kraftinfrastruktur.