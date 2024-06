Tre dagers landesorg i russiske Dagestan – 20 bekreftet drept

Tre dagers landesorg begynte mandag i Dagestan etter at flere politifolk, en ortodoks prest og flere andre ble drept i angrep mot to kirker, en synagoge og en trafikkpolitipost.

Angrepene skjedde i byene Makhatsjkala og Derbent søndag kveld da menn med automatvåpen stormet inn i bygningene.

Minst 15 av ofrene er politifolk, mens fire er sivile, deriblant en ortodoks prest, ifølge russiske etterforskere. Ifølge Dagestans eget helsedepartement ble 46 personer såret.

Dagestan er en region der de fleste innbyggerne er muslimer. Hvem som står bak angrepet, er ikke klart. Ingen gruppe hadde mandag sagt at de sto bak angrepet.

Interfax og andre statlige russiske nyhetsbyråer hevder også at «antiterroroperasjonen er avsluttet», uten at det er klart hva dette betyr. Angrepet skjer tre måneder etter at 145 mennesker ble drept i et angrep mot et konserthus utenfor Moskva, det verste terrorangrepet i Russland på årevis. Dette angrepet har den islamistiske ekstremistgruppa IS tatt på seg ansvaret for.

– Vi forstår hvem som står bak terrorangrepet og hva slags mål de hadde, hevder guvernør Sergej Melikov.

Flere av angriperne skal også ha blitt drept, uten at dette er blitt verifisert av uavhengige kilder.

