Over 15 politifolk skal være drept i angrep i Dagestan

Søndag gikk væpnede menn til angrep mot to ortodokse kirker, en synagoge og politifolk. Det ble meldt om angrep både i regionhovedstaden Makhatsjkala og byen Derbent 125 kilometer lenger sør.

Natt til mandag melder Dagestans guvernør Sergej Melikov at over 15 politibetjenter har blitt drept, i tillegg til flere sivile. En ortodoks prest skal være blant de drepte.

– Dette er en tragediens dag for Dagestan og hele landet, sier Melikov i en video i sosiale medier natt til mandag.

Situasjonen er under kontroll, ifølge guvernøren.

Ukjent antall angripere

Dagestan har rundt 3 millioner innbyggere og ligger vest for Kaspihavet. Republikkens innenriksdepartement sier at væpnede angripere åpnet ild mot en synagoge og en ortodoks kirke i Derbent, som i likhet med regionhovedstaden ligger ved bredden av Kaspihavet. Omtrent samtidig kom meldinger om angrep mot en kirke og politi i Makhatsjkala.

Landets nasjonale antiterror-komité omtaler angrepet som terror. Ifølge dem er fem militante angripere drept – to i Derbent og tre i Makhatsjkala, melder det statskontrollerte nyhetsbyrået Ria. Guvernør Melikov melder imidlertid om seks drepte angripere.

Det er ikke kjent hvor mange som tok del i angrepene. Ingen har tatt på seg skylden for angrepene.

Mandag, tirsdag og onsdag er erklært som sørgedager i republikken.

Det store flertallet av innbyggerne i Dagestan er muslimer, men blant republikkens mange folkegrupper er også en liten jødisk minoritet.

Hevder Nato står bak

I videoen som guvernør Melikov har publisert, kommer han med udokumenterte påstander om at angrepet kan blitt planlagt utenlands, og han antydet en sammenheng mellom angrepene og Russlands «militære spesialoperasjon» i Ukraina.

Også andre embetsfolk var kjapt ute med å peke mot Nato og Ukraina.

– Det er ingen tvil om at disse terrorangrepene på en eller annen måte er forbundet med etterretningstjenesten i Ukraina og Nato-land, skrev den dagestanske folkevalgte Abdulkhakim Gadzjijev på sin Telegram-konto.

Lignende beskyldninger ble også rettet mot Ukraina, USA og vesten etter terrorangrepet mot en konsertarena i Krasnogorsk utenfor Moskva 22. mars, til tross for at en gren av den ytterliggående islamistgruppa IS tok på seg ansvaret.

