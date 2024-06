Habeck ber Kina kutte i bruken av kullkraft

Kina hentet i fjor nærmere 60 prosent av elektrisiteten fra kullkraft og bygger nå en rekke nye kullkraftverk. Det skjer av sikkerhetsgrunner, opplyser myndigheter.

Robert Habeck besøkte søndag byen Hangzhou og understreket at Kina må være med på laget for at verden skal kunne nå målene om kutt i klimautslipp for å bremse den globale oppvarmingen.

Den tyske økonomiministeren oppfordrer Kina til å finne trygge alternativer til kullkraft.

