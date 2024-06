Barcelona forbyr utleie av ferieleiligheter for å løse boligkrisen

Forbudet skal gjelde fra januar 2029.

Alle leiligheter som nå blir leid ut til turister på korttidsbasis, kommer da til å bli tilgjengelige for innbyggere, sa Barcelonas ordfører Jaume Collboni på en pressekonferanse fredag.

– Dette vil være det samme som å bygge 10.000 leiligheter, la han til.

Collboni, som tilhører Sosialistpartiet, viste samtidig til at leieprisene i byen har steget med nesten 70 prosent de ti siste årene. Boligprisene har steget med rundt 40 prosent i den samme perioden.

– Vi kan ikke la mesteparten av de unge som ønsker å flytte ut av foreldrenes hjem, bli tvunget til å forlate Barcelona, sa han.

Motstanden mot masseturisme øker i Spania. Det var nylig store protester i noen av landets største turistmagneter, som Barcelona, Mallorca og Kanariøyene.

Den store turiststrømmen får ikke bare skylden for boligmangelen, men også for miljøødeleggelser, trafikkorker, trengsel, prisøkninger og vannmangel, samt for å sette helsevesenet og renovasjonsvesenet under hardt press.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)