25 drept og 50 såret i israelsk angrep mot teltleir nær Rafah, ifølge Gazas helsemyndigheter

Vitner har fortalt redningsarbeidere det ble gjennomført granatangrep mot to områder i et kystområde som var fylt med telt, opplyser Ahmed Radwan, som er talsperson for sivilforsvaret i området, til det amerikanske nyhetsbyrået AP. Det er helsedepartementet på Gazastripen som opplyser om antallet drepte og sårede.

Tidligere samme kveld meldte palestinsk Røde Halvmåne på X at 18 palestinere ble drept og 35 ble såret i et israelsk angrep mot et teltområde i Mawasi-området.

Områdene som ifølge sivilforsvaret er angrepet, er like utenfor den «trygge sonen» som Israel har definert. Den israelske hæren sier de undersøker meldinger om angrep på de aktuelle stedene.

IDF sier at styrkene deres utførte «presise, etterretningsbaserte» aksjoner i Rafah-området, hvor soldater var involvert i nærkamper og skal ha lokalisert tunneler brukt av militante.

