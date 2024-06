Leger uten grenser: Sudan rammet av en av verdens verste kriser

– Sudan er en av de verste krigene verden har sett på flere tiår, likevel er den humanitære responsen svært utilstrekkelig, skriver Christos Christou, som er MSFs internasjonale direktør, på X/Twitter.

Han føyer til at lidelsene i Sudan er ekstreme over hele landet, og at behovet for hjelp øker for hver dag som går.

Krigen har drevet over 9 millioner mennesker på flukt. FN og nødhjelpsgrupper anslår at over 750.000 mennesker kan bli utsatt for katastrofal matmangel og stå i fare for å sulte i hjel de kommende månedene.

Kampene brøt ut i hovedstaden Khartoum mellom regjeringshæren og deres tidligere allierte i RSF-militsen i april 2023. Samme dag brøt det ut kamper i Darfur vest i landet.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)