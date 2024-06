Nobelkomiteen fordømmer dom mot Narges Mohammadi

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mohammadi ble dømt for «propaganda mot staten». Bakgrunnen for dommen var blant annet brev hun har sendt til norske stortingsrepresentanter.

Nobelkomiteen omtaler dommen som hard og urettferdig.

– Dette er et åpenbart brudd på menneskerettighetene og en parodi på rettferdighet, sier nobelkomiteens leder Jørgen Watne Frydnes i en uttalelse.

Mohammadi ble tildelt Nobels fredspris i fjor for sitt arbeid for kvinners rettigheter i Iran. Hun har stått opp mot undertrykking av kvinner, påbudet om at alle kvinner må bære hodesjal og mot statens voldsomme og undertrykkende metoder.

