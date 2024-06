Amerikansk milliardær vil kjøpe Tiktok

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Disse plattformene vet hundretusenvis av ting om oss. Og det er ikke bare hvor vi handler, hva vi liker å spise eller hvor vi er. Det handler om hva vi tenker, hvordan vi kommuniserer og hvordan vi oppfører oss, sier han.

Han ser for seg en ny type internett, som han beskriver som åpent og desentralisert. Han ønsker også at brukere skal kontrollere sin egen data. Kjøpet av Tiktok skal være et steg mot dette målet, sier han.

– Det er på tide med en endring.

McCourt er blant annet kjent for å eie baseballaget Los Angeles Dodgers i USA og fotballaget Marseille i Frankrike. Han har lenge gått hardt ut mot store tek-selskaper, som han mener er med på påvirke barn negativt og polarisere samfunnet.

President Joe Biden har signert en lov som åpner for å forby Tiktok i USA dersom det kinesiske morselskapet Bytedance ikke selger appen innen ett år. Selskapet har imidlertid tatt opp kampen i rettssystemet.

Mange amerikanske folkevalgte og Bidens administrasjon mener Tiktok er en nasjonal sikkerhetsrisiko for USA fordi kinesiske myndigheter kan presse selskapet til å dele brukerdata om sine 170 millioner amerikanske brukere.

Tiktok har på sin side sagt at de aldri har delt amerikanske brukerdata og aldri ville gjøre noe slikt.

