Stoltenberg: Ny Nato-sjef snart på plass – peker på Rutte

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den nederlandske kringkasteren NOS melder tirsdag kveld at Romanias president Klaus Iohannis, som fortsatt er kandidat til jobben, kommer til å trekke sitt kandidatur innen kort tid, og at Rutte dermed blir Stoltenbergs arvtaker.

Ungarns statsminister Viktor Orban ga tidligere tirsdag sitt ja til Rutte som ny Nato-sjef. Ungarn var lenge en av to land som var imot valget av Rutte, men har nå i likhet med Tyrkia snudd.

Dermed taler alt for at det blir Nederlands avtroppende statsminister som overtar roret i Nato når Jens Stoltenberg går av 1. oktober.

Nederlandske medier skriver at Orban skal ha lagt fra seg motviljen etter at han møtte Rutte på sidelinjen under det uformelle EU-toppmøtet i Brussel mandag.

Der skal Rutte ha lovet å fortsette i Stoltenbergs spor. Stoltenberg garanterte nylig at Ungarn ikke skal behøve å bidra til Natos langsiktige forpliktelse om våpenstøtte til Ukraina.

– I lys av det løftet er Ungarn klar til å støtte Rutte, skriver Orban på X.

Også Tyrkia var lenge skeptiske til Rutte som ny Nato-sjef, men landet la ned motstanden sin i april etter at Rutte reiste til Tyrkia for å snakke med president Recep Tayyip Erdogan.

Et vedtak om ny generalsekretær må være enstemmig.

Les også: Ekspert: Jeg tror ikke på «worst case»-scenarioet om Trump (+)

Les også: Spår Trump-nederlag: – Biden vet nøyaktig hva han gjør

Les også: Spår «konstant kaos» hvis Trump vinner: – Han vil hevne seg