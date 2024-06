Stoltenberg: Nato har ingen planer om å sende soldater til Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Nato har ingen planer om å sende styrker til Ukraina, sa Stoltenberg på et besøk i Finland.

Han la til at alliansen forsøker å få på plass «langsiktige økonomiske forpliktelser for å sikre at vi står sammen med Ukraina så lenge det kreves».

Frankrikes president Emmanuel Macron skapte furore tidligere i vår med uttalelser om at det ikke er utenkelig å sende vestlige soldater til Ukraina. Torsdag sa han at Ukraina har bedt vestlige land om å sende militærinstruktører for å trene opp soldatene deres på ukrainsk jord.

Stoltenberg påpekte videre at det i de siste månedene har vært noen forsinkelser i forsyningen av militære forsyninger og la til at «vi må forsikre oss om at det ikke skjer igjen».

