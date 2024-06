Minst fire døde i togkollisjon i Tsjekkia

– Jeg kan bekrefte at to mennesker har dødd. Antallet kan stige, sa talsmann Martin Kavka for jernbaneoperatøren Sprava zeleznic til AFP natt til onsdag.

Senere sa en talsperson for nødetatene at minst fire mistet livet. Innenriksminister Vit Rakusan opplyser at minst 23 ble skadet i kollisjonen.

Til statlig TV sa Kavka at brannmannskaper jobbet med å hente ut folk fra togene.

Ekspresstoget var på vei fra hovedstaden Praha til byen Kosice øst i Slovakia, ifølge jernbaneadministrasjonen. Ifølge brannvesenet var det mer enn 300 personer på toget.

Selve ulykken skjedde like før klokka 23 nær hovedbanestasjonen i Pardubice, som ligger rundt 100 kilometer øst for Praha. Statsminister Petr Fiala omtaler ulykken som en stor tragedie og kondolerer til de avdødes familier.

Samferdselsminister Martin Kupka, som reiste sammen med innenriksministeren til ulykkesstedet, sa til en TV-sendt pressebrifing at det blir igangsatt etterforskning av ulykken, og at det er for tidlig å spekulere på årsaken.

