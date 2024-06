Første dødsfall av fugleinfluensa-varianten H5N2

Pasienten døde 24. april etter å ha hatt feber, kortpustethet, diaré og kvalme. Han hadde «ingen historikk med eksponering for fjærkre eller andre dyr» og hadde flere underliggende sykdommer, ifølge WHO.

Mexicanske helsemyndigheter meldte inn saken til WHO 23. mai, etter at en 59 år gammel mann ble tatt til sykehus i Mexico by. Smittekilden er ukjent, ifølge WHO, men det er meldt inn tilfeller av H5N2 hos fugler i landet.

Mexicos helsedepartement opplyser at det ikke er noe som tyder på at mannen ble smittet av et annet menneske, og at alle som hadde vært i kontakt med ham, har testet negativt.

En annen fugleinfluensavariant, H5N1, har i flere uker spredt seg blant melkekuer i USA, med et lite antall smittetilfeller hos mennesker. Ingen av tilfellene der har kommet som følge av smitte mellom mennesker, ifølge amerikanske myndigheter.

