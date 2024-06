EU ber Israel og Hamas godta Bidens våpenhvileforslag

Planen består av tre faser med nedtrapping og innebærer en våpenhvile som på sikt vil bli permanent, samt israelsk uttrekking fra palestinsk territorium. EU gir sin «fulle støtte til det grundige veikartet», heter det i en uttalelse fra EU-talsmann Peter Stano.

– Fred og stabilitet i Midtøsten er i begge folks, regionen som helhet, og verdens interesse, heter det i uttalelsen.

Qatar, USA og Egypt har meklet mellom Israel og Hamas i ukevis, med mål om å komme fram til en våpenhvile og utveksling av israelske gisler for palestinere som sitter fengslet i Israel. Verken Israel eller Hamas har offisielt gått med på eller avvist planen.

G7-landenes ledere har uttrykt full støtte til det amerikanske våpenhvileforslaget, og utenriksministre fra Saudi-Arabia, Jordan, De forente arabiske emirater og Egypt har også stilt seg positive.

Tidligere tirsdag uttalte Qatar at et israelsk våpenhvileforslag er overlevert til Hamas, og at det er «betydelig nærmere partenes posisjoner».

