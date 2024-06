Georgia vil forby «LHBT-propaganda»

Lovforslaget kommer kort tid etter at den kontroversielle agentloven trådte i kraft tross omfattende protester i landet.

Loven blir av eksperter sett på som et skritt bort fra EU og nærmere Russland, noe også det seneste lovforslaget blir tolket som.

Ifølge nasjonalforsamlingens leder Sjalva Papuasjvili vil loven sørge for «begrensning av propaganda for likekjønnede forhold og incest i utdanningsinstitusjoner og i TV-sendinger».

Nasjonalforsamlingen vil stemme over forslaget i løpet av juni, men dato er ikke fastsatt ennå.

Russland vedtok en lignende lov for litt over et tiår siden og forbød da promotering av «ikke-tradisjonelle» forhold overfor barn. I 2022 ble landets LHBT-lover ytterligere strammet inn.