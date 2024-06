En 15 år gammel gutt og en 43 år gammel mann ble drept og fire andre ble såret da det ble løsnet minst 21 skudd med automatvåpen ved T-banen i Farsta.

De to mennene i 20-årene ble pågrepet etter en biljakt på E4, og det ble funnet et våpen i bilen. Begge nektet for å stå bak skytingen, men ble funnet skyldige og er dømt til livstid i fengsel.

To 19-åringer er funnet skyldige i medvirkning og dømt til henholdsvis 15 år og ti måneders fengsel og tolv år og ti måneders fengsel.