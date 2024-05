Sykehuset bekrefter: Slovakias statsminister er utskrevet

Torsdag meldte flere medier det samme, men fredag bekrefter sykehuset at Fico nå blir fulgt opp i hjemmet sitt i Bratislava.

Fico ble truffet av fire skudd i et attentat for to uker siden. Skuddene falt da Fico gikk bort til en liten ansamling mennesker etter et regjeringsmøte i byen Handlova 15. mai.

En 71 år gammel mann som tidligere hadde uttrykt misnøye med regjeringens politikk på flere områder, avfyrte en 30 år gammel pistol og ble straks overmannet av vaktene.

Fico gjennomgikk en fem timer lang operasjon på et lokalt sykehus i byen Banska Bystrica, og det var lenge uklart om han ville klare seg.

