Støre møter Zelenskyj i Stockholm i dag

Det er bare et halvt år siden den ukrainske presidenten var i Norge, da han talte i Stortinget på et nordisk toppmøte i Oslo.

Fredag kommer Zelenskyj til møtet mellom stats- og regjeringssjefene fra Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island i den svenske hovedstaden.

– Dette er tredje det møtet der Norden sammen møter Ukrainas president. Det er uttrykk for at Norden har en identitet og et fellesskap, gitt der vi ligger i Europa og gitt at vi alle nå er medlem av Nato, sier Støre til NTB.

– Det gjør det naturlig å møte den ukrainske presidenten sammen. Så er det i tillegg nok et uttrykk for at Norden står sammen om viktige sikkerhetspolitiske spørsmål i vår tid, legger han til.

Hemmelighold

Selve besøket av Zelenskyj har vært omfattet av hemmelighold, mens møtet mellom Støre og hans nordiske kolleger har vært åpent kjent i forveien.

Ifølge Statsministerens kontor vil tema for møtet blant annet være «ulike aktuelle sikkerhetsspørsmål inkludert Russlands angrepskrig mot Ukraina, regional sikkerhet og det kommende Nato-toppmøtet i Washington DC».

Konkret hva som vil bli tatt opp i Stockholm fredag, er ikke gjort kjent på forhånd. Men den ukrainske presidenten har de siste dagene hatt flere møter der han forbereder Ukraina-toppmøtet i Sveits i juni.

– Zelenskyj ser ut til å være på en liten turné, hvor han samler deltakerland til Sveits i juni. Vil det bli et tema i dag?

– Det kommer nok opp, men alle vi (de nordiske lederne. red.anm.) møter der. Det viktige nå er at det møtet blir viktig, og at det bekrefter de overordnede temaene om Ukrainas rett til å forsvare seg selv og til å være et demokratisk og selvstendig land.

Strid om bruk av vestlige våpen

Tirsdag denne uken åpnet Tyskland og Frankrike for at våpen som de har donert til Ukrainas krigføring også kan bli brukt til å angripe mål inne på russisk territorium. Også flere andre EU-land har nå snudd og sier ja til dette.

Denne tillatelsen har Zelenskyj derimot ikke fått fra USA. Men ifølge flere amerikanske medier skal Biden-administrasjonen delvis ha hevet forbudet mot å bruke amerikanske våpen til angrep på Russland, men bare for å forsvare Kharkiv.

Bruken av vestlige våpen til angrep mot russiske områder er omstridt i Nato og et tema på det uformelle utenriksministermøtet i Praha denne uka.

