Statsminister Viktor Orban beskylder Nato for å trekke Ungarn med i krig

– Det er absurd at Nato drar oss som medlem inn i en verdenskrig, istedenfor å beskytte oss. Det er like absurd som om en brannmann forsøker å slukke en brann med en flammekaster, sa Orban i et intervju med ungarsk radio fredag.

Han sammenlignet situasjonen nå med press som Ungarn ble utsatt for under andre verdenskrig, da landet kjempet på samme side som Nazi-Tyskland.

Orban har pådratt seg kraftig kritikk fra mange vestlige land for ikke å ville sende våpen til Ukraina. Han har snarere gått inn for fredsforhandlinger mellom ukrainske og russiske myndigheter.

Orban er den eneste lederen for et EU-land som har opprettholdt nære forbindelser til regjeringen i Russland etter invasjonen av Ukraina i februar 2022.

Nasjonalistlederen i Ungarn har trappet opp kritikken av Nato i forkant av valget til EU-parlament 9. juni. Han beskylder forsvarsalliansen for å fyre opp under krigen ved å forsyne Ukraina med våpen og utstyr.