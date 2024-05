Nå er ABBA-medlemmene riddere

For første gang på nærmere 50 år ble det fredag delt ut kongelige ordener til personer som har gjort «eksepsjonelle innsatser for landet», melder TT.

Det er snakk om en nyopprettet statsseremoni, som gikk av stabelen på det kongelige slott i Stockholm fredag.

En etter en ble de fire ABBA-medlemmene kalt fram for å ta imot hver sin røde eske med ordenstegnet.

– Det er Sveriges takk for deres institusjonelle innsats for verden, sa svenskekongen i sin innledende tale.

I alt 13 svensker fikk gjeve hedersbevisninger av kong Carl Gustaf, som er stormester for de fire svenske ridderordenene, som er Serafimerorden, Svärdsorden, Nordstjärneorden og Vasaorden, ifølge hoffets hjemmeside.

ABBA-medlemmene Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad og Björn Ulvaeus ble alle utnevnt til kommandører av første klasse av Kungliga Vasaordenen for «svært fremstående innsats innen svensk og internasjonalt musikkliv».

Det er sjelden at de fire popveteranene er samlet. De stilte ikke opp da 50-årsjubileet for «Waterloo» ble feiret under Eurovision.

Vasaordenen ble opprettet i 1772, men har ikke vært utdelt siden 1975. Da besluttet Riksdagen å stoppe det som ble beskrevet som en altfor gavmild utdeling av slike ordener.

– I 1974 ble det delt ut 1100 ordener, i dag kommer det til å deles ut 13 stykker. Det var blitt «orden i stedet for lønnsforhøyelse» for mange offentlig ansatte, sier talsperson for ordensrådet, Björn von Sydow, til TT.

I tillegg til ABBA-medlemmene skulle skuespilleren Eva Rydberg, en sosionom, en forsker, en forretningskvinne og flere militære bli hedret med utnevnelser til ulike ridderordener.