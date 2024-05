USA kan snu om Ukraina-våpen

Torsdag og fredag møtes utenriksministrene fra de 32 Nato-landene til uformelle samtaler i den tsjekkiske hovedstaden.

Nato-sjef Jens Stoltenberg fikk opp temperaturen da han i et intervju i helgen ba Nato-allierte om å oppheve restriksjonene som er lagt på våpendonasjonene til Ukraina.

Denne uka har debatten rast i EU.

Flere land, blant dem USA og Tyskland, har så langt sagt nei til at Ukraina kan bruke deres våpen mot militære mål på russisk territorium – i frykt for at det vil dra dem inn i en direkte konflikt med Russland.

Men nå kan USA være på gli.

– Nødvendige tilpasninger

– Hele veien har vi gjort nødvendige tilpasninger og justeringer, og det er akkurat det vi kommer til å gjøre framover, sa USAs utenriksminister Antony Blinken på en pressekonferanse i Moldova onsdag, ifølge DPA.

Blinken sier nå at det er opp til Ukraina hvordan de mest effektivt kan forsvare seg.

Omtrent det samme sier USAs Nato-ambassadør Julianne Smith.

– Det har ikke vært noe skifte i USAs politikk. Men til sjuende og sist er dette Ukrainas krig. De må få bestemme hvordan krigen skal utkjempes, sier hun.

– Absurd

Særlig Russlands offensiv mot Kharkiv har fått Nato til å innse at man må gå enda et skritt lenger og tilpasse seg situasjonen på bakken. For i ro og mak har Russland kunnet stille opp styrker på sin side av grensen – i trygg forvissning om at Ukraina ikke kan angripe dem med tungt skyts fra Vesten.

– En absurd situasjon, sier en høytstående kilde i Nato til NTB.

Både Frankrike, Sverige og flere andre EU-land har denne uka snudd og sier nå ja til at Ukraina kan bruke deres våpen i angrep på militære mål på russisk territorium.

Heller ikke Tyskland sier et like bastant nei som før.

Norge vil vente med å ta stilling til etter Nato-møtet, har utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) tidligere opplyst til NTB.

Les også: Det Mosaiske Trossamfund: – Eide nører opp under jøde-fiendtlige holdninger

Langsiktig fond

Et annet tema på Praha-møtet er Nato-sjef Jens Stoltenbergs foreslåtte fond – eller mer presist: en langsiktig finansieringsforpliktelse – til Ukraina på 100 milliarder dollar.

På møtet skal de 32 utenriksministrene hamre ut detaljene slik at dette kan vedtas på Nato-toppmøtet i Washington i juli, opplyser kilden i Nato.

– Dette er først og fremst en politisk forpliktelse, sier kilden.

I Praha vil også Ukrainas vei mot Nato-medlemskap bli diskutert – hva Nato skal, kan og bør si om veien videre.

Ukraina har høye forventninger til at det skal komme en erklæring om dette på toppmøtet.

Les også: Åge Aleksandersen om Ap: – Jeg må passe kjeften min nå (+)

Klart for Rutte?

En annen stor sak for Nato er hvem som skal ta over etter Stoltenberg, som har sittet hele ti år i sjefsstolen. Håpet er at dette skal være klart før Nato-toppmøtet i Washington.

Et stort flertall av Natos medlemsland har gitt tommel opp for Nederlands avtroppende statsminister Mark Rutte.

Men konkurrenten, Romanias president Klaus Iohannis, har ennå ikke gitt opp kampen.

Heller ikke Ungarn er klar til å støtte Rutte. Avgjørelsen må være enstemmig.

Trolig blir det ingen kunngjøring verken på Praha-møtet eller på Natos forsvarsministermøte i Brussel om to uker.

Beslutningen skal formelt tas i et møte med Natos ambassadører.

Les også: Flere hundre ukrainere kan få beskjed om å reise hjem

Les også: Milliongave til barnesykehus i Ukraina: Byrådet ber Støre-regjeringen matche beløpet (+)

Les også: Skal virkelig Russland få kontroll over Georgia? (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen