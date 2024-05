Svensk sikkerhetstjeneste: Iran bruker kriminelle nettverk i Sverige

Det opplyste Säpo torsdag.

I et dokument fra Mossad, som også Dagens Nyheter har sett, framgår det at gjenglederen Rawa Majid og hans Foxtrot-nettverk arbeider for Iran. Selv den rivaliserende banden Rumba, som ledes av Ismail Adbo, påstås å arbeide for det iranske regimet.

Majid skal ha blitt vervet av Iran etter at han ble pågrepet på flukt fra Tyrkia. Han skal ha blitt presentert et ultimatum om enten å samarbeide med Iran eller bli sendt i fengsel.

I januar i år ble det kastet en håndgranat, som ikke detonerte, mot den israelske ambassaden i Stockholm. Det skal ha vært denne hendelsen som fikk Säpo til å oppdage at Majid var vervet av Iran, skriver avisen Dagens Nyheter.

Rawa Majid, også kjent som «Den kurdiske reven», er internasjonalt etterlyst for grov narkotikakriminalitet og drapsplanlegging, samt ulovlig våpenbesittelse.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Ekspert om forsikring: – Disse tilbudene sier jeg alltid nei til

Les også: Dette er de norske, voldelige ekstremistene